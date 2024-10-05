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«Хезболла» нанесла удар по военному производству в Израиле

«Хезболла» атаковала военный производственный комплекс в израильском Сахнине

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Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Хезболла» нанесла удар по военному производственному комплексу ATA defense Industries в городе Сахнин на севере Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

Отмечается, что бойцы движения нанесли ракетный удар по военному производственному комплексу АТА в Сахнине.

В субботу, 5 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах по штабам и военным объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в районе Бейрута. В ночь на 5 октября официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри обратился в соцсети X к жителям района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде Бейрута и призвал их срочно эвакуироваться. К посту он прикрепил снимок района, где отмечено здание, которое ливанская шиитская организация «Хезболла» якобы использует как военный объект. 23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера» против «Хезболлы».

Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

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