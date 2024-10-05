В сети появилось видео уничтожения БПЛА «Охотник»

В сети появилось видео уничтожения российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник». Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

В публикации подчеркивается, что видео «четко демонстрирует» падение беспилотника над Константиновкой. Издание отмечает, что «Охотника» сбил летящий следом истребитель Су-57.

Днем 5 октября военкор Александр Коц заявил, что российские войска потеряли в зоне СВО новейший ударный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник».

По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего. Военный корреспондент предположил, что произошло нарушение канала связи и С-70 стал неуправляемым.

5 октября сообщалось, что в России умельцы в гараже смогли разработать беспилотник самолетного типа «Молния», систему наведения которого снабдили искусственным интеллектом — дрон способен самостоятельно отыскать врага.

Ранее Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА.