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ВСУ признали ухудшение положения в Селидово

Украинские военные признали ухудшение положения в районе Селидово в ДНР

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Stringer/Reuters

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Селидово на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) ухудшается. Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Кара-Даг» Виталий Миловидов.

«Сейчас видим продвижение (Вооруженных сил РФ. — «Газета.Ru») южнее и севернее города Селидово с попыткой создать условия для полуокружения наших подразделений», — сказал он.

Миловидов также отметил, что российские военные наращивают темпы огневого подавления позиций украинской армии.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, уточнили в российском оборонном ведомстве. Бойцы, штурмовавшие город, рассказали, что солдаты Вооруженных сил Украины сопротивлялись до последнего, укрываясь в шахтах и подвалах от огня российской артиллерии.

Ранее британский аналитик объяснил, почему ВСУ должны покинуть Селидово.

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