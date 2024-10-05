Израиль сообщил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Ливане

Израильские военные ликвидировали в Ливане двух командиров военного крыла палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В ходе совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда, который был представителем исполнительной власти ХАМАС в Ливане и руководил террористической деятельностью в Иудее и Самарии, говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, в последние годы Мухаммад активизировал террористическую деятельность против израильтян как внутри Государства Израиль, так и за его пределами. Он также был ответственен за укрепление палестинской группировки в Ливане.

В ходе дополнительной операции ночью в районе Триполи в Ливане израильские силы также ликвидировали Саида Ала Наифа Али, высокопоставленного члена военного крыла ХАМАС в Ливане. Саид совершал теракты против израильских объектов и занимался вербовкой боевиков ХАМАС в Ливане, добавили в ЦАХАЛ.

5 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что новый глава «Хезболлы» Хашем Сафиеддин после ударов Израиля по базе группировки в Бейруте не выходит на связь.

Ранее Израиль нанес удар по мечети, используемой как штаб «Хезболлы».