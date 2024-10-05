Следователи расследуют преступления Украины в ДНР

Российские следователи будут расследовать преступления Вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«В результате украинской вооруженной агрессии по территории Горловки одиннадцать человек получили ранения. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.
Утром 5 октября сообщалось, что девять человек ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу в Горловке. Ранены водитель и восемь пассажиров, уточнил Приходько. Также зафиксировано прямое попадание в одно из административных зданий в селе Победа. Других подробностей не приводится.
Также стало известно, что здание администрации Горловки загорелось после атаки трех дронов-камикадзе. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания.
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