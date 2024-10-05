Экипаж Ми-28НМ ударил ракетами по силам ВСУ в Курской области

В приграничье Курской области экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — заявили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что после поражения сил противника Ми-28НМ вернулся на площадку вылета.

28 сентября экипаж российского истребителя Су-34 тоже уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничье Курской области. По данным Минобороны, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в ВС РФ рассказали, как противостоят воздушным таранам дронов ВСУ в Курской области.