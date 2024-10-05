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Российские войска нанесли поражение ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях. Об этом заявило министерство обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанские Хутора и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке.

По данным ведомства, потери ВСУ составили 115 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

5 октября Минобороны сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе в ДНР. Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ и бригады теробороны Украины.

3 октября российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль город Угледар.

Ранее в Минобороны рассказали, как удалось разрушить оборону ВСУ в Угледаре.

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