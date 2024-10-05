Вооруженные силы России при помощи авиации, беспилотников и ракет поразили многофункциональную израильскую радиолокационную станцию (РЛС) RADA RPS-42, скопления живой силы и техники ВСУ в 146 районах. Об этом сообщает Минобороны России.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что потери украинской армии в результате отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область за сутки составили более 400 военных. Российские войска также уничтожили 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства и самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар.

По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

Ранее в Госдуме сообщили о намерении восстановить Угледар.