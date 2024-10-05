Армия Израиля перехватила воздушную цель, выпущенную с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила и сбила воздушную цель, выпущенную со стороны Ливана по северу страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

Отмечается, что «подозрительная воздушная цель» была перехвачена военно-воздушными силами Израиля после того, как в районе поселения Адамит прозвучала сирена воздушной тревоги.

По данным пресс-службы, оповещение о ракетном обстреле было запущено из-за опасения падения обломков снаряда.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее сообщалось, что новый лидер «Хезболлы» не выходит на связь после удара Израиля.