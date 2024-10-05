Минобороны заявило об отражении попытки прорыва ВСУ в Курскую область

Российские войска отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться через границу РФ в направлении села Новый Путь Курской области. Об этом заявило министерство обороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны РФ, ВСУ во время этих действий потеряли более 30 военных, танк, семь боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

В плен ВС РФ сдались еще 12 украинских военнослужащих, добавили в министерстве.

Накануне российское военное ведомство сообщало, что российский истребитель Су-34 при помощи авиабомб с управляемым модулем планирования и коррекции уничтожил в приграничном районе Курской области личный состав и опорный пункт ВСУ.

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ вторжением в Курскую область «мотивируют» Запад помогать Киеву.