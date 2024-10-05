За прошедшие сутки российские военные отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Любимовка и Обуховка в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Также силы РФ предотвратили попытки ВСУ контратаковать в направлении Камышевки и Плехово.

В результате этих боестолкновений украинская армия потеряла до 50 военнослужащих, а также четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Еще пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.