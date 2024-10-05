Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве сообщили, что атака БПЛА была пресечена примерно в 11:40 мск.

До этого стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили десять украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Семь летательных аппаратов сбили в Белгородской области, один — в Воронежской и два в Курской области.

Также сообщалось, что силы ПВО за сутки сбили 8 снарядов HIMARS, 3 бомбы Hammer и 55 БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ покидают позиции в районах Горняка и Кураховки.