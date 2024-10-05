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НАТО планирует создать дополнительно 49 боевых бригад

Welt: НАТО намерено создать дополнительно 49 боевых бригад для защиты от РФ

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Mindaugas Kulbis/AP

НАТО хочет создать дополнительно 49 боевых бригад, чтобы защитить страны — участницы блока, в том числе Германию, от России. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на еще не опубликованные планы блока.

С 2022 года НАТО оценивает Россию как наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности.

Весной 2024 года союзниками Германии были предоставлены «все минимально необходимые возможности», которые необходимы для этой цели, пишет телеканал, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства обороны ФРГ.

«Хотя в 2021 году считалось достаточным наличие 82 боевых бригад, в будущем их должно быть 131. Это увеличение на 49 таких крупных подразделений, каждое из которых имеет численность около 5000 солдат бундесвера», — говорится в сообщении.

Для руководства и поддержки этих войск количество боевых корпусов должно увеличиться с шести до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38, подчеркивает Welt.

Существует также необходимость увеличить количество военной техники, особенно средств противовоздушной обороны, высокоточного оружия большой дальности, боеприпасов, а также логистики и транспорта. Ожидается, что количество наземных зенитных систем увеличится с 293 до 1467.

Согласно документу, для достижения ожидаемых целей новых возможностей потребуются «значительные дополнительные финансовые ресурсы».

Накануне сообщалось, что армия Польши стала третьей в НАТО по показателю численности, превысив количество солдат в 200 тысяч.

Ранее в ФСБ заявили о планах размещения войск НАТО в Закавказье.

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