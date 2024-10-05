Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь реактивных снарядов HIMARS американского производства и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции. Об этом сообщает Минобороны России.

Также российская ПВО сбила 55 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

До этого оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России продолжили продвижение в глубину обороны украинских формирований. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Дмитров, Дружба, Гродовка, Клебан-Бык и Горняк (ДНР). Потери ВСУ составили до 490 военных, боевая машина пехоты Bradley и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 152 мм гаубица МСТА-Б и две 122 мм гаубицы Д-30.

Группировка «Север» нанесла поражение украинским формированиям на Липцовском и Волчанском направлениях. В результате действий российских войск ВСУ потеряли до 115 военных.

Ранее в Госдуме сообщили о намерении восстановить Угледар.