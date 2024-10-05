Два украинских беспилотника сбили в Белгородской области

Два беспилотника Вооруженных сил Украины сбили в Белгородской области. Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

«В период с 11:00 до 11:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты дежурными средствами ПВО, добавили в ведомстве.

Минобороны ранее сообщало о сбитии в Белгородской области БПЛА ВСУ около 9:40 мск.

В ночь на 4 октября средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы перехватили несколько беспилотников в Воронежской области. В результате падения одного из них загорелась пустая цистерна на нефтебазе в Аннинском районе, сообщал губернатор региона Александр Гусев.

Ранее БПЛА подавили в районе города-спутника Курской АЭС.