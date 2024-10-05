В Харьковской области и ДНР уничтожены шесть украинских складов боеприпасов

Подразделения российской войсковой группировки «Запад» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение противнику в Харьковской области и Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны РФ.

Бои шли в районах населенных пунктов Першетравневое, Изюмское и Купянск Харьковской области, а также Красный Лиман и Торское Донецкой народной республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 3-й и 4-й танковых, 63-й и 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Уничтожены шесть полевых складов боеприпасов.

Потери противника оцениваются в 405 военнослужащих. Из техники уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также произведенные в США бронетранспортер М113, 155-мм гаубица М198, три 105-мм орудия М119 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

4 октября сообщалось, что Вооруженные силы России взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово в ДНР.

Ранее в США заявили, что Россия стала опаснее в ходе боевых действий на Украине.