Прокурор запросил семь лет колонии для пожилого американца, воевавшего за ВСУ

Гособвинение запросило семь лет колонии для американца Стефана Хаббарда, который воевал против России в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Интерфакс».

Прокурор также попросил суд при вынесении приговора учесть в том числе возраст подсудимого и признание им вины.

Американец проходит фигурантом дела по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». Наказание по данному обвинению предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет.

Согласно обвинению, в феврале 2022 года 72-летний американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм, где ему обещали ежемесячное денежное довольствие в размере не менее одной тысячи долларов.

По версии следствия, Хаббард прошел обучение, получил оружие и боеприпасы и до апреля 2022 года «принимал участие в вооруженном конфликте», а 2 апреля он был задержан российским военнослужащим.

27 сентября суд отправил Хаббарда под стражу на шесть месяцев, до 26 марта 2025 года. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 14 лет по статье об участии наемника в военных действиях.

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