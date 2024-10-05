«Русский Ди Каприо» выложил фото в военной форме и с автоматом

Россиянин Роман Бурцев, признанный СМИ двойником голливудского актера Леонарда Ди Каприо, выложил свою фотографию в военной форме и с автоматом. Соответствующий пост опубликован на его странице во «ВКонтакте».

На фото мужчина стоит в военной форме, рядом с ним виднеются двое других солдат.

Роман Бурцев из Подольска. Несколько лет назад СМИ активно о нем заговорили из-за сходства с американским актером, его приглашали на телевидение, заключили с ним рекламный контракт, с ним фотографировались российские звезды.

Бурцев с семьей живет в коммуналке. Его мать работает в скорой помощи. Мужчина признавался, что мечтает купить дом в Крыму.

До этого музыкант СJ Hedgepeth, который похож на Филиппа Киркорова, рассказал в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного артиста России. Двойник российской звезды живет в Центральной Вирджинии, США. Молодой человек записывает каверы на песни группы Nirvana.

Ранее Уилл Смит появился на премьере с двойником бывшей жены.