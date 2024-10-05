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В «Ахмате» рассказали о работе расчета кочующего миномета в Курской области

Расчет кочующего миномета спецназа «Ахмат» пресекает ротации ВСУ под Курском

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Расчет кочующего миномета группы «Щербака» спецназа «Ахмат» охотится за техникой и пресекает ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил командир группы с позывным «Щербак», слова которого передает РИА Новости.

«24/7 всегда должны быть на связи, готовы в любой момент выйти и дать отпор противнику. Сейчас расчет миномета будет отрабатывать по противнику, у них идет ротация, подвоз боекомплекта, хотим нарушить», — заявил он.

5 октября член президиума Общественной организации «Офицеры России» полковник в запасе Левон Арзанов заявил, что при ротации в Курской области командование Вооруженных сил Украины заменяет бригады натовского образца на обычные подразделения. Эксперт отметил, что они менее подготовлены и не мотивированы к ведению боевых действий, особенно на территории России. Это связано с тем, что хорошо подготовленные части ВСУ понесли большие потери и их вывели в тыловые районы.

Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области 6 августа. Бои еще продолжаются.

Ранее украинский пленный поблагодарил российских военных за спасение.

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