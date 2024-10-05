В Минобороны рассказали, как Т-80БВМ штурмовал Угледар без снарядов

Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» во время штурма Угледара в Донецкой народной республике израсходовал свой боезапас, но, несмотря на это, продолжил бой. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что один из экипажей танка из Забайкалья первым прорвался к Угледару с западного направления, проложив катковым тралом дорогу штурмовикам.

Водитель-механик танка Т-80 с позывным «Бурый» отметил, что экипажу совсем немного не хватило боекомплекта, «ыстро отстреляли, и РПГшник (ручной противотанковый гранатомет — прим. ред.) вылез из лесопосадки».

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар.

По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.