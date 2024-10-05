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Российский штурмовик раскрыл главную ошибку ВСУ в Угледаре

Штурмовик ВС РФ с позывным «Шаман» раскрыл главную ошибку ВСУ в Угледаре

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РИА Новости

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершило ошибку, перебросив элитные подразделения из Угледара (ДНР) к Курской области. Такое мнение высказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман», передает ТАСС.

По его словам, все элитные подразделения, которые имеют боевой опыт и в своем военном арсенале имеют эффективные средства поражения, были направлены на Курское направление.

«Шаман! утверждает, что последние месяцы Угледар обороняли украинские бойцы, не имевшие должной подготовки. По его словам, военные сразу оставляли позиции при начале штурма.

3 октября Минобороны сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар.

По данным оборонного ведомства, российским военнослужащим удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.

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