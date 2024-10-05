Украинский пленный рассказал, как российские войска спасли его под Угледаром

Российские военные спасли солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Во время допроса украинец рассказал, что командование обещало, что его вместе с сослуживцами эвакуируют, однако бойцов оставили на линии фронта. В итоге его спасли российские военные.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее российские войска захватили в Угледаре западное оружие.