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Украинский пленный рассказал, как российские войска спасли его под Угледаром

Минобороны: российские военные спасли солдата ВСУ под Угледаром

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские военные спасли солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Во время допроса украинец рассказал, что командование обещало, что его вместе с сослуживцами эвакуируют, однако бойцов оставили на линии фронта. В итоге его спасли российские военные.

В четверг, 3 октября, российские военные взяли штурмом Угледар в ДНР. Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов назвал взятие города переломным моментом в ходе спецоперации. Полковник службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков отметил, что линия соприкосновения теперь фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины.

О том, что будут делать ВСУ после сдачи Угледара, как будут развиваться события в ближайшем будущем и приведут ли неудачи на фронте к выводу украинских подразделений из Курской области — в материале обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее российские войска захватили в Угледаре западное оружие.

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