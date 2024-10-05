ВСУ ударили дроном по автобусу в Горловке

Девять человек ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Автобус следовал до поселка Комарова.

Ранены водитель и восемь пассажиров, уточнил Приходько.

Также зафиксировано прямое попадание в одно из административных зданий в селе Победа. Других подробностей не приводится.

До этого в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины сообщали, что ВСУ за сутки выпустили 133 снаряда по мирным районам ДНР. Всего было произведено 49 обстрелов.

В ночь на 5 октября стало известно, что здание администрации Горловки загорелось после атаки трех дронов-камикадзе. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.