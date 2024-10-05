Бывший военный ВСУ рассказал, что его пьяных сослуживцев не пустили в Польшу

Несколько солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прошли границу с Польшей, потому что были в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал РИА Новости бывший военнослужащий, бежавший из тренировочного лагеря в Польше.

«Пара человек не доехали из-за того, что бухали во время поездки, не пересекли границу», — сказал экс-солдат.

По его словам, пока он и его сослуживцы добирались до пропускного пункта в Польше, те бойцы «насинячились», из-за чего не прошли фейс-контроль на границе.

Экс-военнослужащего ВСУ после мобилизации отправили проходить обучение на заряжающего танка Leopard в Польшу, откуда он сбежал и получил статус беженца в Германии.

В конце августа стало известно, что Польша отказалась участвовать в обучении украинских военных на территории Украины. Варшава выступила за обучение солдат ВСУ на территории Европейского союза, считая такое решение более эффективным, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

Ранее сообщалось, что пьяный украинец случайно пересек границу на велосипеде и попал к российским военным.