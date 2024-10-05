Сирия получила от Нижегородской области машины скорой помощи

Делегация правительства Нижегородской области передала гумпомощь образовательным и медицинским учреждениям сирийской провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

По его данным, для этого состоялись несколько двусторонних встреч между рабочей группой во главе с замгубернатора Нижегородской области Петром Банниковым и администрацией провинции Сирии. Безопасность делегации РФ обеспечили российские военные в регионе.

Уточняется, что основу гумпомощи составили автомобили скорой помощи для военного госпиталя города Хомс, больниц христианских деревень Скальбия и Мхарда в провинции Хама, медучреждений Латакии. Кроме того, провинция Сирии получила современные мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей «Газель». Также делегация РФ помогала с ремонтом школы-интерната детей-сирот войны «Масахи» и открыла интерактивный класс для изучения русского языка в школе им. Аль-Кумайета Бледи.

В начале сентября Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии.

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