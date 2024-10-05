Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сирия получила от Нижегородской области машины скорой помощи

Минобороны: делегация России передала машины скорой помощи больницам Сирии

close
Omar Sanadiki/Reuters

Делегация правительства Нижегородской области передала гумпомощь образовательным и медицинским учреждениям сирийской провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

По его данным, для этого состоялись несколько двусторонних встреч между рабочей группой во главе с замгубернатора Нижегородской области Петром Банниковым и администрацией провинции Сирии. Безопасность делегации РФ обеспечили российские военные в регионе.

Уточняется, что основу гумпомощи составили автомобили скорой помощи для военного госпиталя города Хомс, больниц христианских деревень Скальбия и Мхарда в провинции Хама, медучреждений Латакии. Кроме того, провинция Сирии получила современные мобильные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей «Газель». Также делегация РФ помогала с ремонтом школы-интерната детей-сирот войны «Масахи» и открыла интерактивный класс для изучения русского языка в школе им. Аль-Кумайета Бледи.

В начале сентября Воздушно-космические силы России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии.

Ранее на Украине заявили об ударе ГУР по российской авиабазе в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами