В Минобороны объяснили, почему пока невозможно вывезти мирных жителей Угледара

Оставшихся в Угледаре 116 местных жителей пока невозможно вывезти из-за большой опасности. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — заявили в Минобороны.

По словам представителей российского оборонного ведомства, несмотря сильные разрушения городской застройки, большинство подвалов в городе остались целыми — и это в данный момент самое безопасное место в городе.

Боец штурмового подразделения с позывным «Макс» добавил, что некоторые мирные жители собирались десятками в одних подвалах, которые располагали хорошей защитой во время боев за город.

До этого командир штурмового батальона из группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до пяти бригад личного состава в ходе боевых действий вокруг Угледара.

Ранее ветераны призвали учредить День освобождения Угледара.