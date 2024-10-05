Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны объяснили, почему пока невозможно вывезти мирных жителей Угледара

Минобороны: оставшихся в Угледаре 116 жителей пока невозможно вывезти

close
Телеграм-канал «Colonelcassad»

Оставшихся в Угледаре 116 местных жителей пока невозможно вывезти из-за большой опасности. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности. Тем, кто прячется в подвалах, российские военные привозят продукты и воду», — заявили в Минобороны.

По словам представителей российского оборонного ведомства, несмотря сильные разрушения городской застройки, большинство подвалов в городе остались целыми — и это в данный момент самое безопасное место в городе.

Боец штурмового подразделения с позывным «Макс» добавил, что некоторые мирные жители собирались десятками в одних подвалах, которые располагали хорошей защитой во время боев за город.

До этого командир штурмового батальона из группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до пяти бригад личного состава в ходе боевых действий вокруг Угледара.

Ранее ветераны призвали учредить День освобождения Угледара.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами