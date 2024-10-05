Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до пяти бригад личного состава в ходе боевых действий вокруг Угледара. Об этом РИА Новости заявил командир штурмового батальона из группировки войск «Восток» с позывным «Шаман».

«Около пяти бригад Украина на данном направлении потеряла», — заявил «Шаман».

По его словам, такие большие потери украинских войск связаны с недооценкой мастерства российских штурмовых подразделений, а также подразделений с тяжелым вооружением.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом опасается комментировать освобождение Угледара российскими войсками из-за того, что успешное продвижение ВС России опровергает идею о стратегическом поражении России, выдвинутую Западом.

Российский посол также назвал взятие Угледара примером мужества и силы духа российских солдат. При этом, как считает Антонов, Соединенные Штаты все равно будут продолжать спонсировать украинские вооруженные силы.

Ранее ветераны призвали учредить День освобождения Угледара.