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«Шаман» рассказал о потерях ВСУ в боях за Угледар

Офицер с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ потеряли до пяти бригад под Угледаром

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Libkos/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до пяти бригад личного состава в ходе боевых действий вокруг Угледара. Об этом РИА Новости заявил командир штурмового батальона из группировки войск «Восток» с позывным «Шаман».

«Около пяти бригад Украина на данном направлении потеряла», — заявил «Шаман».

По его словам, такие большие потери украинских войск связаны с недооценкой мастерства российских штурмовых подразделений, а также подразделений с тяжелым вооружением.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Белый дом опасается комментировать освобождение Угледара российскими войсками из-за того, что успешное продвижение ВС России опровергает идею о стратегическом поражении России, выдвинутую Западом.

Российский посол также назвал взятие Угледара примером мужества и силы духа российских солдат. При этом, как считает Антонов, Соединенные Штаты все равно будут продолжать спонсировать украинские вооруженные силы.

Ранее ветераны призвали учредить День освобождения Угледара.

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