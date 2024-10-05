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Российские военные рассказали о дронах ВСУ с термическими смесями

РИА Новости: ВСУ массово используют у Днепра БПЛА с термическими смесями

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Украинские военные массово применяют дроны с термическими смесями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на десантников группировки войск «Днепр».

Отмечается, что ВСУ используют подобные устройства в районе Днепра.

«В основном они сейчас пользуются выжигающими дронами. Скидывают выжигающие боеприпасы. Сейчас сухая погода стоит и выгорают поля, леса выгорают», — поделился десантник с позывным «Гром».

Он пояснил, что дрон подлетает к технике или скоплению живой силы, распыляет термическую жидкость. При этом она обладает высокой температурой горения, ее нельзя потушить водой или землей. Остается ждать, пока жидкость не выгорит сама.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что украинские дроны попытались атаковать несколько выпускающих гражданскую продукцию предприятий.

В результате произошедшего один мужчина получил осколочное ранение в руку. Кроме того, на одном из этажей предприятия произошел пожар.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь»

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