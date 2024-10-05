Американский десантный корабль вновь пришвартоваля на Кипре

Посол США на Кипре Джули Фишер сообщила в своем аккаунте в соцсети X, что универсальный десантный корабль ВМС США USS Wasp вновь пришвартовался в порту Лимасола.

«Мы приветствуем возвращение USS Wasp ... и 24-го экспедиционного отряда корпуса морской пехоты в кипрский Лимасол для планового пополнения запасов и для предоставления заслуженного отдыха офицерам и экипажу», — поделилась Фишер.

Дипломат уточнила, что корабль находится в Восточном Средиземноморье, чтобы сдерживать агрессию и поддерживать стабильность в регионе.

До этого корабль USS Wasp заходил в порт Лимасол в августе 2024 года. Тогда противники действий Израиля в Газе организовали протест против прибытия корабля в порт.

На борту корабля находился 24-й экспедиционный отряд корпуса морской пехоты. Ожидалось, что экипаж и солдаты примут участие в мероприятии, организованном Фондом Айос-Стефанос, который помогает людям с психическими отклонениями.

Ранее портал Indonesiadefense передавал, что первые в истории военно-морские учения с участием России и Индонезии пройдут 4-8 ноября в провинции Восточная Ява.