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«Хезболла» сообщила о потерях ЦАХАЛ на юге Ливана

«Хезболла»: при попытке АОИ наступать на юге Ливана прогремел взрыв

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Global Look Press

При попытке Армии обороны Израил (АОИ или ЦАХАЛ) наступать на юге Ливана прогремел взрыв, в результате чего подразделения израильской армии понесли потери. Об этом сообщает Telegram-канал «Исламского сопротивления» со ссылкой на заявление шиитской организации.

Уточняется, что подразделения ЦАХАЛ понесли потери при попытке продвинуться к населенному пункту Одайсе в южной части Ливана — здесь их встретили бойцы «Хезболлы», после чего произошло боестолкновение.

ЦАХАЛ пришлось отказаться от продвижения вглубь Ливана в этой части фронта.

До этого шиитская организация «Хезболла», по данным на 4 октября, выпустила из Ливана по израильской территории примерно 222 снаряда.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее в Израиле пообещали «Хезболле» «сюрпризы».

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Операция Израиля в Ливане
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