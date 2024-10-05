ВСУ за сутки атаковали мирные районы ДНР 49 раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 133 снаряда по мирным районам ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

Всего было произведено 49 обстрелов. 14 обстрелов были произведены на Донецком направлении, а еще 35 — на Горловском. Пострадало одно гражданское лицо. Были повреждены шесть жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

В ночь на 5 октября после атаки трех БПЛА в Горловке загорелось здание администрации.

1 октября украинские бойцы выпустили 11 кассетных снарядов по Донецку и Горловке.

30 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале написал, что город подвергся атаке со стороны украинских солдат. По его словам, в результате обстрела пострадала женщина 1961 года рождения. В момент удара она находилась на улице Ирины Левченко в Петровском районе.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.