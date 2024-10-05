Израиль нанес два удара по пригороду Бейрута

Военная авиация Израиля нанесла два удара по жилым домам в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Ливане.

«Из-за темноты и отсутствия света невозможно определить точно место падения», — рассказал он.

До этого ЦАХАЛ призвал жителей южного пригорода Бейрута срочно эвакуироваться.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

4 октября израильские ВВС атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. В ЦАХАЛ заявили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 км, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия. Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла точечные удары по нескольким зданиям, которые находятся вблизи университетского кампуса на юге Бейрута.

Ранее самолеты ВВС Израиля ударили по зданиям вблизи университетского кампуса в Бейруте.