ЦАХАЛ призвал жителей района Бейрута срочно эвакуироваться

Официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри обратился в соцсети X к жителям района Бурдж-эль-Баражна в южном пригороде Бейрута и призвал их срочно эвакуироваться.

«Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть это и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров», — сообщил Эдри.

К посту он прикрепил снимок района, где отмечено здание, которое ливанская шиитская организация «Хезболла» якобы использует как военный объект.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

4 октября израильские ВВС атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. В ЦАХАЛ заявили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 км, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия. Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла точечные удары по нескольким зданиям, которые находятся вблизи университетского кампуса на юге Бейрута.

Ранее в Израиле пообещали «Хезболле» «сюрпризы».