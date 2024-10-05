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ХАМАС подтвердил ликвидацию своего командира при ударе Израиля по Западному берегу

ХАМАС подтвердил ликвидацию своего командира при авиаударе ЦАХАЛ

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, подтвердили, что один из их командиров был ликвидирован при израильском ударе по лагерю беженцев Тулькарм в одноименном городе на Западном берегу реки Иордан.

Согласно заявлению, военное крыло оплакивает эту утрату. Там также сообщили, что в результате авиаудара были ликвидированы еще семь их бойцов.

4 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности уничтожила Захи Ясире ар-Разаке Уфи, руководителя ячейки ХАМАС в Тулькарме. По данным ЦАХАЛ, высокопоставленный член палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Джит Радуан также был уничтожен в результате авиаудара ВВС Израиля. В общей сложности было ликвидировано семь бойцов из движений ХАМАС и «Исламский джихад», действовавших на территории Западного берега.

3 октября стало известно, что Армия обороны Израиля три месяца назад ликвидировала главу правительства ХАМАС в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения.

Ранее Израиль взорвал в секторе Газа километровый туннель ХАМАС.

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