Военная промышленность России добилась внушительных успехов и значительно превзошла передовые европейские страны по производству боеприпасов. Об этом пишет американский журнал National Interest.

В материале сказано, что Россия может ежедневно делать около 10 тысяч выстрелов из артиллерийских орудий, не истощая собственные запасы. При этом, как утверждает автор статьи, ФРГ с такими темпами израсходует произведенные за год боеприпасы за 70 дней. National Interest подчеркивает, что Россия за последние годы модернизировала военную технику.

До этого National Interest писало, что Вооруженные силы Российской Федерации закалились во время боевых действий на Украине и стали значительно опаснее. Газета подчеркнула, что Россия сильно усовершенствовала собственные боевые системы и увеличила производство БПЛА. Арсенал сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет также увеличился.

Ранее было названо число населенных пунктов, взятых ВС РФ за минувшую неделю.