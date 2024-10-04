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Зеленский посетил Сумскую область

Зеленский встретился с украинскими военными в Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Сумскую область и встретился с военнослужащими ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что на заседании главным вопросом была защита инфраструктуры и энергетики в контексте работы ПВО. На встрече присутствовали представители государственных энергетических компаний и руководители всей вертикали власти между правительством и общинами. Украинский президент также рассказал о наличии решения о поддержке Сумской области.

До этого Зеленский заявил, что атака ВСУ на территорию Курской области помогает «мотивировать» Запад на предоставление помощи Украине.

Вечером 4 октября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли ракетный удар из комплекса «Искандер-М» по сосредоточению украинских войск в Сумской области. В результате удара были уничтожены 12 бронемашин и до 80 военнослужащих.

Ранее в Киеве обвинили Зеленского в потере Угледара.

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