«Калашников» поставил разгрузочную систему спецподразделению

Компания «Триада-ТКО», входящая в концерн «Калашников», завершила поставку комплектов модульной разгрузочной системы (МРС) для спецподразделения. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Там заявили, что система является универсальным решением в области средств индивидуальной бронезащиты и экипировки для многопрофильных спецподразделений.

«Комплект сертифицирован по классам защиты Бр5, Бр1, С2 и предназначен для защиты туловища и конечностей от воздействия огнестрельного стрелкового оружия и осколочного поражения», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в концерне, система построена по модульному принципу, что позволяет формировать комплектации изделия для выполнения различных задач. Состав экипировки можно менять в зависимости от требуемого уровня бронезащиты, объема снаряжения, эргономики.

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