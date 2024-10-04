Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Калашников» поставил разгрузочную систему спецподразделению

«Калашников»: «Триада-ТКО» поставила комплекты МРС спецподразделению

close
«Триада-ТКО»

Компания «Триада-ТКО», входящая в концерн «Калашников», завершила поставку комплектов модульной разгрузочной системы (МРС) для спецподразделения. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Там заявили, что система является универсальным решением в области средств индивидуальной бронезащиты и экипировки для многопрофильных спецподразделений.

«Комплект сертифицирован по классам защиты Бр5, Бр1, С2 и предназначен для защиты туловища и конечностей от воздействия огнестрельного стрелкового оружия и осколочного поражения», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в концерне, система построена по модульному принципу, что позволяет формировать комплектации изделия для выполнения различных задач. Состав экипировки можно менять в зависимости от требуемого уровня бронезащиты, объема снаряжения, эргономики.

2 октября сообщалось, что министерство обороны России предложило внести изменения в форму офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и вернуть им пилотки.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами