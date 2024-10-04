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В Израиле заявили о ликвидации главы ячейки ХАМАС на Западном берегу

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главы ячейки ХАМАС на Западном берегу

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с израильской службой общей безопасности (ШАБАК) ликвидировала руководителя ячейки палестинского движения ХАМАС в Тулькарме на Западном берегу реки Иордан. Об этом в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, высокопоставленный член палестинского движения «Исламский джихад» (организация запрещена в России) Джит Радуан также был уничтожен в результате авиаудара ВВС Израиля. В общей сложности было ликвидировано семь бойцов из движений ХАМАС и «Исламский джихад», действовавших на территории Западного берега.

3 октября в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные три месяца назад ликвидировали главу правительства ХАМАС в секторе Газа и еще двух высокопоставленных представителей палестинского движения.

Там заявили, что в результате совместного удара сил ЦАХАЛ и ВВС Израиля в секторе Газа ликвидированы Раухи Муштаха, глава правительства ХАМАС в секторе Газа, Самех ас-Сирадж, занимавший пост главы безопасности в политическом бюро ХАМАС и комитете труда ХАМАС, а также Сами Ауда, командующий аппаратом общей безопасности ХАМАС.

Ранее Израиль взорвал в секторе Газа километровый туннель ХАМАС.

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