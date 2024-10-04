Российские бойцы ударили по месту скопления ВСУ в Курской области

Российские солдаты поразили скопление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, разведчики в составе группировки российских войск «Север» обнаружили пункт временной дислокации одного из украинских подразделений. Далее они определили точные координаты места нахождения солдат ВСУ и приняли решение об огневом воздействии.

В результате бойцы Вооруженных сил РФ применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец» и нанесли по цели ракетный удар.

«Пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе министерства обороны, об успешной ликвидации цели свидетельствуют кадры объективного контроля.

4 октября экипаж российского истребителя Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области. Объект находился в одном из приграничных районов региона, уточнили в военном ведомстве РФ.

Там добавили, что воздушное судно выпустило по цели авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Курской области приступили к работам по разминированию территорий.