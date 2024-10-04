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Росгвардия сбила беспилотник на подлете к территории Запорожской АЭС

Росгвардия: БПЛА был сбит рядом с Запорожской АЭС

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Павел Лисицын/РИА Новости

Росгвардия на подлете к территории Запорожской АЭС сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА на стратегически важном объекте — Запорожской АЭС», — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства добавили, что в результате оперативных действий сотрудников Росгвардии с помощью комплексного воздействия радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия, беспилотник был сбит на подлете к территории ЗАЭС.

По данным Росгвардии, при ударе о землю БПЛА раскололся на несколько частей, но при этом не сдетонировал. Бойцы инженерно-саперного подразделения Росгвардии обследовали и обезвредили взрывной заряд БПЛА.

До этого сообщалось, что при обеспечении безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС военнослужащие российской армии нашли на дороге неразорвавшиеся украинские боеприпасы и обломки беспилотников.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.

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