Иран сделал предупреждение Израилю

Иран нанесет удары по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям, если Израиль атакует иранскую территорию. Об этом сообщил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, слова которого передает Mehr.

«Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесем удар по всем их источникам энергии, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — сказал он.

4 октября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время пятничной молитвы в Тегеране назвал законным ракетный удар, который исламская республика нанесла по Израилю.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Позже начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ намерен полностью ликвидировать инфраструктуру ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее лидер Ирана раскрыл, почему США хотят сохранить Израиль.