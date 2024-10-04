Израиль нанес авиаудары по зданиям вблизи университетского кампуса в Бейруте

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли точечные удары по нескольким зданиям, которые находятся вблизи университетского кампуса на юге Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его информации, объекты ливанского шиитского движения «Хезболла», расположенные на южной окраине столицы Ливана, также подверглись ударам.

4 октября сообщалось, что израильские ВВС атаковали туннель, который прорыт на границе Ливана с Сирией. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что этот туннель, чья длина составляет порядка 3,5 километров, использовался для перевозки и хранения под землей больших партий оружия.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Ранее посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане.