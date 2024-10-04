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На Украине сократили срок явки в военкомат по повестке

Правительство Украины сократило до недели срок явки в военкомат по повестке

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Shutterstock

Украинское правительство в два раза сократило срок явки в территориальный центр комплектования (ТЦК, украинское название военкомата). Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

В документе указано, что срок явки уменьшается с 14 до 7-10 дней. Отмечается, что жителям области предоставят 10 дней, чтобы прийти в ТЦК с повесткой, а тем, кто проживает в административном центре, — всего неделю.

На Украине уже несколько лет продолжается мобилизация. При этом власти ряда регионов регулярно жалуются на невыполнение плана по призыву. Так, в Одессе план выполнили менее чем на 20% от необходимого уровня, из-за чего Одесская область стала одной из худших на Украине по этому показателю.

При этом, как пишет британская газета The Times, тактика мобилизации на Украине становится грязнее, потому что уставшие от конфликта украинцы отказываются от нее. В статье говорится о силовой мобилизации граждан в ходе уличных рейдов сотрудников военкоматов, которые порой перерастают в драки. В связи с этим украинцы постоянно отслеживают паблики о раздаче повесток, избегают мест возможного задержания и платят взятки.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы «похитили» инженера по производству дронов.

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