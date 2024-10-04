ЕС введет санкции против Ирана за якобы поставки РФ баллистических ракет

Страны ЕС на саммите в октябре введут санкции против Ирана из-за якобы имевших место поставок баллистических ракет России. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый пакет мер затронет около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании, сообщили источники агентства.

В США и Европе считают, что Иран поставил России в сентябре баллистические ракеты и сотни ударных беспилотников, а также другое оружие в ходе СВО, при этом передача баллистических ракет «знаменует более глубокое участие в конфликте».

Тегеран отрицает передачу ракет Москве.

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, как утверждается, причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.