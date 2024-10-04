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Российские военные за неделю сбили 540 беспилотников ВСУ

МО России: средства ПВО сбили за неделю 7 ракет ATACMS и 540 беспилотников ВСУ

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Depositphotos

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую неделю сбили семь оперативно-тактических ракет ATACMS и 540 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«За неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства Соединенных Штатов, а также 540 беспилотников самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Минобороны также сообщило, что в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих.

До этого полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что ВСУ после отступления из Угледара больше внимания станут уделять вопросам обороны, поскольку украинская армия находится в процессе отступления. По его словам, военнослужащие ВСУ плохо выполняют боевые задачи на фронте, в связи с чем командованию украинских войск нужно оценить кадровую обеспеченность компетентными солдатами.

Ранее в Раде рассказали о поражении для «всей Украины».

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