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Минобороны отчиталось об ударах по предприятиям ВПК и энергообъектам Украины

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 29 ударов по ВПК и энергетике Украины

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Павел Львов/РИА «Новости»

Российские войска за неделю нанесли 29 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по важным объектам на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ВС РФ поразили арсеналы, а также позиции украинских войск и иностранных наемников.

Для уничтожения вышеуказанных объектов использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные дроны.

28 сентября минэнерго Украины сообщало о повреждениях ЛЭП в четырех регионах страны. Было нарушено энергоснабжение в Винницкой, Полтавской, Ровненской и Черкасской областях Украины.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что США передадут Украине $1 млрд на поддержку энергетики.

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