Российские военные уничтожили беспилотники в Курской и Белгородской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью и один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 9:50 до 11:30 (мск) пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — сказали в российском оборонном ведомстве.

4 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в районе села Песчанокопское средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский ударный беспилотник.

Этим же утром ВСУ атаковали с помощью беспилотника село Репяховка Краснояружского района. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сброса взрывчатки в одном частном доме оказались выбиты окна и посечен забор. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены административное здание, сельхозтехника и микроавтобус. Также загорелся грузовой автомобиль, но пожарные ликвидировали огонь.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили беспилотник в Белгородской области.