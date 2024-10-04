Песков рассказал, кто доложил Путину о взятии Угледара

Президент РФ Владимир Путин узнал о взятии города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) от министра обороны страны Андрея Белоусова. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у него, кто доложил российскому лидеру о ситуации в Угледаре. Также корреспонденты хотели узнать, планирует ли глава государства личную встречу с Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым для обсуждения успехов на поле боя.

«Они регулярно и встречаются, и Путин получает доклады. Естественно, были доклады от высшего военного руководства и министра обороны», — сказал Песков.

3 октября пресс-служба министерства обороны РФ официально заявила, что военнослужащие страны взяли под свой контроль Угледар.

Позже ситуацию прокомментировал депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. Он назвал потерю города «поражением для всей страны» и отметил, что у него могло быть две причины. Одна из них — неправильные решения украинских офицеров на фронте, а вторая — неспособность Киева добиться от западных стран поставок достаточного количества оружия.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский отдал первые приказы после потери Угледара.