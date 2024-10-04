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ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров из командования ВКС

ФСБ и КГБ Белоруссии установили причастных к подготовке убийств офицеров ВКС

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ, передает РИА Новости.

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», — сказал он.

Бортников добавил, что также были установлены личности причастных к деятельности проукраинских полувоенных структур, которые базируются на территории стран Европейского союза.

Директор ФСБ отметил, что получить эту информацию удалось в рамках совместной работы с Комитетом государственной безопасности Белоруссии. Кроме того, были «перекрыты международные каналы контрабанды из России через Белоруссию» продукции военного назначения, а также сырья, которое содержало в себе драгоценные металлы платиновой группы.

Среди прочего Бортников раскрыл подробности операций, которые были проведены в сотрудничестве со спецслужбами других стран СНГ.

До этого стало известно, что в текущем году в России была пресечена деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористических организаций, а также задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла канал поставок из Европы в РФ взрывчатки для терактов.

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