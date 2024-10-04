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Украинские ракеты сбили в Курской области

Смирнов сообщил, что силы ПВО сбили две украинские ракеты в Курской области

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты в Курской области, выпущенные Вооруженными силами Украины. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области», — написал губернатор.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность.

2 октября Смирнов сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили ракету и три беспилотника ВСУ в небе над регионом. Он призвал граждан не приближаться к обломкам дронов. На следующий день в мэрии Курска заявили об отсутствии повреждений в результате падения обломков на нескольких улицах в Железнодорожном округе.

4 октября РИА Новости заявило, что украинские войска размещают технику и вооружение в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области.

Ранее в Курской области сбили 10 беспилотников самолетного типа ВСУ.

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